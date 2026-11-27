Caressa: "Allegri criticato? Sono d'accordo sul gioco, ma mancano 11 giocatori!"

Fabio Caressa difende Massimiliano Allegri dalle critiche e sottolinea il peso degli undici assenti nel Napoli, evidenziando il recupero di Scott McTominay

Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, tramite un video sul suo canale YouTube per commentare le critiche rivolte a Massimiliano Allegri e al rendimento del Napoli. Caressa ha invitato a considerare il peso dell'emergenza infortuni, sottolineando come le numerose assenze stiano inevitabilmente condizionando le prestazioni degli azzurri. Spazio anche al recupero della migliore condizione di Scott McTominay, ritenuto fondamentale per la crescita della squadra.

Caressa difende Allegri: "Al Napoli mancano 11 giocatori!"

"Io veramente impazzisco con i preconcetti. Al Napoli mancano 11 giocatori, di cui 7-8 potenzialmente titolari! Tutte le alternative in attacco, molte alternative in difesa e sulle corsie... E si fa finta di niente. Ancora parlano di Allegri come se questa cosa non ci fosse. Io sono d'accordo su tutto: non è spettacolare, il gioco... Ma vogliamo dirlo che 11 giocatori che mancano sono importanti?! Dopo che praticamente non si è fatto mercato. Io credo che sia inevitabile che il Napoli abbia delle difficoltà viste le assenze. Ora che ha recuperato McTominay a pieno regime si vede la differenza. Sicuramente Allegri avrà fatto degli errori, ma mi sembra che verso alcuni allenatori ci siano sempre giustificazioni mentre nei confronti di altri allenatori non ci siano mai. Perché ormai è diventata una guerra tra bande, tra 'allegriani' e 'anti allegriani'. Ma non è così che si analizza il calcio", le parole di Fabio Caressa.