Marinozzi: "Blocco Napoli mi è piaciuto: altezza giusta, densità centrale e aggressività"
Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista, ha analizzato sul proprio canale YouTube il pareggio del Napoli contro il Manchester City, soffermandosi in particolare sull'organizzazione tattica della squadra di Massimiliano Allegri. Marinozzi ha elogiato il comportamento degli azzurri sia in fase di possesso che senza pallone, sottolineando l'efficacia del pressing e la prestazione di Billy Gilmour, protagonista del recupero che ha portato al gol di Rasmus Hojlund.
Manchester City-Napoli 1-1: l'analisi di Marinozzi
"Il Napoli mi è particolarmente piaciuto per quello che ha mostrato con la palla, ma anche per ciò che ha fatto senza il pallone, soprattutto fino al gol di Hojlund, che è arrivato da una pressione. C'è una buonissima lettura di Gilmour, che si stacca dal suo avversario, intercetta la linea di passaggio, recupera il pallone, lo gioca avanti per Hojlund e riescono così a trovare il vantaggio. Gilmour mi è piaciuto tantissimo, così come mi è piaciuto il blocco squadra del Napoli fino al gol di Hojlund: altezza giusta, densità centrale, concentrazione, poco spazio per il Manchester City, aggressività e voglia di andare in avanti. E così il Napoli ha prodotto, oltre che ostacolato le giocate del Manchester City", le parole di Andrea Marinozzi.
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