Di Chiara punta su Allegri: "Il Napoli lotterà fino alla fine per lo Scudetto"

Di Chiara punta su Allegri: "Il Napoli lotterà fino alla fine per lo Scudetto"TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Ieri alle 21:50Le Interviste
di Antonio Noto
Di Chiara promuove Allegri: il Napoli sarà protagonista nella corsa allo Scudetto.

A un mese dall'inizio della nuova stagione di Serie A continua il confronto sugli allenatori chiamati a rilanciarsi dopo un'annata complicata. Tra Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Ruben Amorim, l'ex calciatore Alberto Di Chiara individua nel tecnico del Napoli il profilo più affidabile per esperienza e pragmatismo, ritenendolo tra i principali protagonisti della corsa al titolo.

Questo il commento di Di Chiara a Tuttomercatoweb: "Allegri è il più pratico, Sarri arriva all'Atalanta ed è andato via da un ambiente difficile come quello di Roma. Io credo che Allegri lotterà fino alla fine per lo Scudetto".