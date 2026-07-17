Di Chiara punta su Allegri: "Il Napoli lotterà fino alla fine per lo Scudetto"
TuttoNapoli.net
Di Chiara promuove Allegri: il Napoli sarà protagonista nella corsa allo Scudetto.
A un mese dall'inizio della nuova stagione di Serie A continua il confronto sugli allenatori chiamati a rilanciarsi dopo un'annata complicata. Tra Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Ruben Amorim, l'ex calciatore Alberto Di Chiara individua nel tecnico del Napoli il profilo più affidabile per esperienza e pragmatismo, ritenendolo tra i principali protagonisti della corsa al titolo.
Questo il commento di Di Chiara a Tuttomercatoweb: "Allegri è il più pratico, Sarri arriva all'Atalanta ed è andato via da un ambiente difficile come quello di Roma. Io credo che Allegri lotterà fino alla fine per lo Scudetto".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Radio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30! di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro! Il nuovo palinsesto: oggi live dalle 8 alle 20!
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
Antonio GaitoTuttonapoliDa 122mln spesi 'prima di Dimaro' a 'prima vendere': tutti i dubbi su un Napoli fermo
Fabio TarantinoTuttonapoliSmentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
Arturo MinerviniLivePresentazione maglia centenario, ADL: "Ora stadio e centro sportivo altrimenti gap incolmabile! Sul mercato..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com