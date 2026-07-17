De Paola esprime dubbi su Allegri: "Ha un limite, il vero esame sarà dopo febbraio"

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De Paola boccia Allegri: "Il vero valore del Napoli si vedrà da febbraio".

A un mese dall'inizio del campionato continua il dibattito sui tecnici chiamati al riscatto dopo una stagione complicata. Tra i nomi più discussi ci sono Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Ruben Amorim. Intervenendo ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, Il giornalista Paolo De Paola ha espresso il proprio punto di vista, indicando Sarri come il favorito per un rilancio e mostrando invece diversi dubbi sul futuro dell'allenatore del Napoli.

"Su Allegri ho molti dubbi, il giudizio arriverà dopo febbraio"

"Credo che il clima ideale lo trovi Sarri, Amorim potrebbe essere il crac ma dipende come si inserisce al Milan e che giocatori avrà. Ad Allegri non do chance. Posso sbagliare clamorosamente, ma ho la sensazione che Allegri abbia un limite nel dare una progressione a una squadra, anche se è la migliore che ha tra le mani. Il Napoli ha rosa competitiva, ADL gli prenderà qualcosa, da febbraio in poi si vedrà il vero valore di Allegri e del Napoli. Potrebbe anche partire bene, poi vedremo".