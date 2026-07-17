Fattori punta sul Napoli: "È la squadra più forte, Allegri vincerà lo Scudetto"

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Sauro Fattori vede il Napoli favorito: per lui Allegri conquisterà lo Scudetto.

Tra le opinioni sul prossimo campionato di Serie A c'è anche quella di Sauro Fattori, convinto che il Napoli parta con i favori del pronostico nella corsa al titolo.

L'ex calciatore e allenatore ritiene che la rosa azzurra sia la più competitiva del campionato e che Massimiliano Allegri abbia tutte le carte in regola per rilanciarsi dopo l'ultima esperienza. "Secondo me il Napoli vince lo Scudetto, quindi si rilancia Allegri. E' la squadra più attrezzata. Conte si lamentava, ma la squadra faceva paura".