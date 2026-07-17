Infortunio Buongiorno, Troise: "A giugno è stato in Francia per una cisti al ginocchio"

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Troise fa il punto su Buongiorno, mercato Napoli e ritiro di Dimaro.

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro', trasmissione in onda su Televomero: “L’ultima notizia è che Buongiorno salterà il ritiro pre-campionato e al suo posto è stato convocato Obaretin. Il difensore a giugno ha svolto delle visite mediche in Francia per una cisti al ginocchio, ma evidentemente le cose non sono andate come previsto. Bisognerà attendere per capire se subirà un’operazione chirurgica oppure no. Buongiorno ha avuto un’operazione di artroscopia, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Da quello che filtrava, sembrava un intervento di routine, ma ad oggi rischia di operarsi. Da quando è arrivato al Napoli, ha subito diversi infortuni. I primi due sono traumatici, dovuti alla sfortuna. Il resto sono muscolari, oppure è la pubalgia. Oggi però è più chiaro perché il Napoli volesse prendere Mario Gila.

Il primo weekend vede subito piena la Tribuna Centrale del campo sportivo di Carciato. Da quest’anno bisognerà prenotarsi per assistere agli allenamenti, alla sessione autografi e anche per visitare l’area espositiva dei trofei. Ci sono già tantissime persone a Dimaro. Dal campo ci sono stati applausi per Allegri, che ha condotto il primo allenamento con dieci minuti di esercizi fisici e poi subito lavorando con il pallone. Oltre ai giocatori presenti in ritiro, c’è anche chi invece non è stato convocato, ma restano comunque del Napoli e fanno parte dei giocatori da cedere. Il mercato del Napoli consisterà nell’acquisto di un terzino destro, con Favasuli opzione più valida; Zeballos a prescindere potrebbe arrivare comunque a gennaio: se dovesse arrivare ora, dovrebbe prima andar via Noa Lang. Per le uscite, tutto è possibile in base alle proposte.

Il Napoli ha chiuso con 31 gol in meno rispetto all’Inter. È impensabile che sia stata solo responsabilità di Conte. C’è qualcosa che non va, qualche scelta sulla rosa bisognerà farla, anche forte. Non si può pensare di andare avanti con De Bruyne, Lukaku, Lucca insieme. Il rendimento di De Bruyne è stato deludente la scorsa stagione, ma lo è stato anche al Mondiale. È importante per il Napoli fare delle valutazioni specifiche su tutti i giocatori per recuperare questi gol che sono tantissimi”.