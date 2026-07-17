Corbo: "Allegri è una mente raffinata, il suo calcio è stato capito da pochi"

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Corbo elogia Allegri: "Ha una visione raffinata del calcio e dell'equilibrio tattico".

Antonio Corbo ha commentato la conferenza di presentazione di Massimiliano Allegri, mettendo a confronto lo stile comunicativo del nuovo allenatore del Napoli con quello di Antonio Conte. Intervenuto ai microfoni di Otto Channel, il giornalista ha sottolineato come i due tecnici abbiano approcci molto diversi, sia nel modo di esprimersi sia nella concezione del calcio.

"Allegri ha una visione raffinata del calcio"

“Allegri parla in maniera chiara alle persone che sanno di calcio, è come se fosse un linguaggio di sostrato. Conte è un po’ garibaldino, parla alla massa, è un trascinatore popolare. Mi limito a dire che sono diversi. Allegri è una mente raffinata e un uomo raffinato. Lui ha detto cosa vuol fare ma non tutti l’hanno capito al San Carlo. Cosa ha detto e non tutti se ne sono accorti? Conosce una grande regola, viene dal calcio vero: bisogna fare molti gol certamente, ma il rapporto perfetto è se riesci a subire un po’ meno della metà dei gol che fai. Arrivi così al corto muso, arrivi a capire perché è importante l’1-0: perché tieni in equilibrio questa grande regola”.