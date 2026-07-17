Infortunio Buongiorno, Fabbroni: "Il Napoli già preparato. Ora si valuterà un rinforzo"

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Fabbroni analizza Buongiorno, il mercato del Napoli e la finale del Mondiale 2026.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Lo scenario sull'infortunio di Buongiorno? Penso che il Napoli già sapesse, non è una notizia improvvisa. È più notizia la valutazione sull'intervento chirurgico, perché magari la terapia conservativa fatta finora non ha dato gli esiti sperati. La notizia non è che Buongiorno non parte per il ritiro, ma quella per cui si valuta l'intervento chirurgico. Allegri crea strutture difensive importanti per le sue squadre. Il Napoli ha diversi centrali, come Beukema e Rrahmani. Il Napoli parte senza Buongiorno, ma sa farne a meno, visto che la scorsa stagione non è stato al top. Dispiace che quello che doveva essere il difensore più promettente, pagato 40 milioni, dovrà saltare tutta la parte iniziale di questa stagione, ossia il ritiro. Rafa Marin può essere una soluzione, ha giocato in LaLiga, con il Villarreal. E magari si può valutare l'acquisto di un giocatore, che possa valere come jolly.

Olivera può ricoprire questo ruolo? La mia impressione è che si vada sul mercato su un calciatore che non sia un super nome, ma uno di quelli utili. I fuochi d'artificio sui difensori sono già iniziati con Celik, passato alla Juventus mentre trattava con la Roma. I Mondiali hanno messo in mostra tanti calciatori, penso alle squadre africane. Mai come questa volta Allegri e Manna faranno società.

Come si chiude il Mondiale? Nelle mie previsioni iniziali vedevo la Spagna campione del Mondo, ma quest'Argentina che resuscita...Al momento per la finale sono al 50%. Direi poi la Francia al terzo posto e l'Inghilterra al 4°"