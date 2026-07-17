Sosa: “Infortuni Buongiorno-Gilmour? Entrambi dopo pubalgia per sovraccarichi di Conte”

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Pampa Sosa analizza gli infortuni di Buongiorno e Gilmour e parla della pubalgia.

Roberto "Pampa" Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A: “Buongiorno sì è operato per la pubalgia, temo abbia sovraccaricato e dalla situazione muscolare si può arrivare a problemi di questi tipo. Anche Gilmour si d operato di pubalgia, da sovraccarico di lavoro per gli allenamenti di Conte, poi si è fatto male con la nazionale ma nel recupero tu puoi caricare troppo su un ginocchio, un tendine ecc.

Anche con Allegri ci sarà da lavorare, ma la metodologia sarà diversa. Il Napoli paga ancora il lavoro duro di Conte? Sì, io ho avuto la pubalgia, non mi operai, ma il recupero è lungo”.