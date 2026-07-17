Ciccio Esposito: "Allegri è la scelta giusta. Spero che De Bruyne resti e torni decisivo"

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Ciccio Esposito promuove Allegri e spera nel rilancio di De Bruyne e Buongiorno.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex azzurro Salvatore Ciccio Esposito: "I trionfi con il Napoli si ricordano bene e per poco non vincemmo lo Scudetto in quegli anni. Quella vittoria in Coppa Italia contro il Verona, con un gol segnato proprio da me, e poi quella Coppa Italo-Inglese la vincemmo molto facilmente.

Si parla poco del Napoli del pre-Maradona? Il tifoso datato si ricorda bene del Napoli degli anni '70. Portavamo dietro sempre 20-30 mila persone. Non credo che sia stato mai superato il record di 70 mila abbonati in una stagione.

Come vedo la scelta di puntare su Allegri? È una bella scelta da parte di De Laurentiis, lo vedo bene Allegri. Il Napoli ha investito molto in questi due anni. De Bruyne è il calcio, ma ha avuto un infortunio grosso e senza di lui il Napoli non è riuscita a vincere lo Scudetto. Mi auguro che resti a Napoli e faccia vedere quello che è riuscito a far vedere da altre parti. Penso che nella rosa del Napoli ci sia un giusto mix, poi in questo momento stanno prendendo un nuovo esterno. Ma il Napoli ha già tanti esterni, poi alla fine giocherà sempre Politano.

Buongiorno? Vale il discorso di De Bruyne. Purtroppo ha avuto qualche infortunio, è possente e grosso, ma quando ci sono problemi fisici è difficile recuperare. A me piace molto. Auguriamoci che non sia niente di particolare.

Io alla festa dei 100 anni? Non sono stato invitato, ma se vogliono ci sarò. Sono stato invitato alla festa della Fiorentina dei 100 anni, con cui ho vinto uno Scudetto".