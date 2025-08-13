Chiariello: “Conte ha scelto il modulo per i FabFour e così è nata l’idea Elmas”

Umberto Chiariello, ai microfoni di Radio Crc, ha parlato di una svolta tattica nel Napoli di Antonio Conte: “Non mi sta bene il modo di ragionare di molti tifosi o anche addetti ai lavori o presunti tali. Uno mi ha scritto Conte ha provato McTominay ala “che degrado” e questa cosa che il Napoli si sia indebolito si sta gonfiando. Il problema può pure esserci, numerico, perché il Napoli ha vinto col minor numero di gol segnati. Non possiamo dimenticare le difficoltà realizzative nel sbloccare le partite. Di questi 59 gol 11 li hanno fatti Kvara e Raspa che non ci sono più. Ma si riparte da 47, togliendo anche quello di Billing, il Napoli però ha messo nel suo arco frecce per fare almeno 70 gol, l’obiettivo minimo. 59-27, regalando tre gol al Verona alla prima che non fa testo, quindi diciamo 59-24, la quota quest’anno deve essere 70-30, un differenziale di 40. E’ ovvio che non significa niente perché se vinci una 6-1 e poi fai tanti pareggi o se le vinci 1-0… fare tanti gol non sign diff a fare molti più punti e questo ragionamento quindi non è automatico, ma sarebbe un miglioramento un differenziale di 40 e porterebbe ad un nuovo Scudetto. Il Napoli ha nelle corde questi 70 gol? Ha messo un centravanti che ne ha fatti 14 in stagione, quanti Lukaku, quindi Simeone che ne ha fatto uno…

Lucca li ha i gol e può dividersi le partite e Lukaku può fare ancora meglio avendo fatto i ritiri. Il secondo elemento è Lang che di gol ne ha fatti l’anno scorso, 14, anche in Champions pure se non ha brillato in questa estate e già viene considerato un pacco senza dargli tempo di ambientarsi e di fare la preparazione. Lui tra l’altro cerca il dai e vai ma i compagni non l’hanno ancora capito, ma i gol li ha. Poi De Bruyne, uno dai 10 gol facili con quella capacità di calcio, quella visione della porta che hanno in pochi al mondo e già dal ritiro si è capito. Ma molto dipenderà dalla conferma dei gol di McTominay. Il Napoli ha messo dentro giocatori con gol ma la gente non ha capito che Conte ha idee precise ed a Anguissa non rinuncerà affatto, è un perno assoluto e ha deciso di sperimentare un modulo alternativo con i FabFour, i Beatles: Ringo Star Anguissa, le due stelle Lennon e McCartney sono McTominay e De Bruyne ed il chitarrista solista Lobotka.

Conte vuole i FabFour e se ha deciso così passerà ad un sistema che nessuno ha capito, parlare di 442 è riduttivo. E’ un 4141, Lobotka davanti alla difesa ed i quattro Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay dietro la punta. Se ha scelto così non si tratta di giocare con McTominay a sinistra ma con i 4 tutto insieme e perciò nasce l’idea Elmas. Gilmour e’ l’alternativa non solo a Lobotka ma anche ad Anguissa, ha dimostrato di poter giocare con Lobotka da mezzala mentre il macedone può giocare al posto di McTominay a sinistra, lui sostituiva anche Kvara, ha i gol nei piedi. Ma anche nel 433 avendo le due fasi se è meno frenetico, ma è duttile e tornerebbe volentieri ed è amato dai reduci dello Scudetto e perciò cambia la strategia”