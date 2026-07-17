Del Genio incredulo: "Costretto a saltare l'allenamento del Napoli. Mai successo in 40 anni"

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Del Genio salta il primo allenamento del Napoli: "Mai successo in quarant'anni".

Il giornalista Paolo Del Genio ha raccontato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli tutta la propria amarezza per non aver potuto assistere al primo allenamento degli azzurri nel ritiro di Dimaro. Il giornalista ha spiegato che, a causa delle limitazioni sull'accesso con le telecamere, non gli è stato possibile seguire la seduta dal campo, un episodio che ha definito senza precedenti nella sua lunga carriera.

Del Genio: "È la prima volta in quarant'anni che salto il primo allenamento"

"Mi dispiace deludere i tanti tifosi del Napoli che mi hanno scritto, ma non potrò assistere all'allenamento degli azzurri. In quaranta anni di carriera è la prima volta che mi capita. Mi viene da ridere, non ho mai saltato il primo allenamento. Io non c'entro nulla. Purtroppo non è possibile entrare con le telecamere e noi facendo le riprese televisive non possiamo accedere. Sono quindi al chiuso, nella postazione di Kiss Kiss. Vedo solo le montagne del Trentino. Ci vuole pazienza, tanta pazienza".