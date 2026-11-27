Napoli su Zirkzee, l’ex compagno al Bologna: “Può far bene ovunque”

Il Napoli valuta il profilo di Joshua Zirkzee in vista del mercato di gennaio. Emanuel Vignato, suo ex compagno al Bologna, ne esalta le qualità.

Il mercato di gennaio potrebbe riportare Joshua Zirkzee in Serie A, con il Napoli tra le squadre interessate all'attaccante olandese del Manchester United. L'ex centravanti del Bologna era già stato vicino a un ritorno in Italia durante la scorsa estate, ma il trasferimento non si era concretizzato. Adesso il suo nome è tornato d'attualità in vista della sessione invernale, con il Como che si è aggiunto alla lista delle pretendenti. A conoscere bene le caratteristiche dell'attaccante è Emanuel Vignato, suo ex compagno di squadra in rossoblù, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha ricordato il periodo condiviso a Bologna: “Anche di lui ho bei ricordi. All'inizio magari aveva fatto un po' di fatica a trovare spazio, perché c'era Arnautovic. Poi, nell'anno successivo, ha fatto vedere a tutti il giocatore che è. Ho bei ricordi sia a livello umano sia a livello tecnico, in campo”.

Vignato promuove Zirkzee: “Può fare bene ovunque”

Interpellato sulla possibilità di vedere Zirkzee nuovamente protagonista nel campionato italiano e sulla squadra nella quale potrebbe esprimersi al meglio, Vignato ha sottolineato l'importanza di trovare le condizioni giuste per valorizzarne le caratteristiche. L'ex Bologna non ha indicato una destinazione in particolare tra Napoli e Como, ma ha espresso grande fiducia nelle qualità dell'olandese: “Credo che, se viene messo nelle condizioni migliori per rendere in base alle sue qualità, possa fare bene ovunque. È un giocatore con caratteristiche precise e, se una squadra punta su di lui, sicuramente farà vedere il giocatore che è”.