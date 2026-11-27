Bucchioni: "Che personalità col City! Ma per dire che il Napoli è recuperato..."

Enzo Bucchioni elogia la personalità del Napoli contro il Manchester City e attende conferme col Sassuolo. Poi analizza Milan e Atalanta

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà, per analizzare le prestazioni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Il giornalista ha elogiato soprattutto la personalità mostrata dal Napoli contro il Manchester City, sottolineando però la necessità di confermare i progressi anche nella prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. Spazio inoltre alla crescita del Milan e alle difficoltà dell'Atalanta di Maurizio Sarri.

Bucchioni: "Napoli, personalità impressionante! Col Sassuolo..."

Napoli, segnale per risalire fino a dove? "Sì, mi ha impressionato con la personalità messa in una sfida difficile. Già in altre partite di cartello si è vista. Voglio vedere se col Sassuolo l'atteggiamento è lo stesso, allora posso dire che lo stiamo recuperando questo Napoli".

La crescita del Milan e la corsa Scudetto

"Si è confermata la crescita ulteriore del Milan. Abbiamo visto nelle precedenti partite europee dei turnover e quanta fatica ha fatto. Ora anche le seconde linee sono al livello degli altri. Poi ci sarà il mercato, se faranno qualcosa può lottare per lo Scudetto. Se compra un attaccante, come ha promesso Cardinale, può lottare".

Atalanta un flop con Sarri finora?

"Siamo ancora lontani. Sono passati quattro mesi, si è parlato di cambiamento, degli infortuni e delle difficoltà di lavorare visto che si gioca ogni tre giorni. La società lo sta ancora supportando, ma mi sarei aspettato di più. Vedo poca motivazione e voglia di cambiare modo di giocare da parte di qualche giocatore. Non parlo ancora di crisi di rigetto, ma qualche segnale c'è. Si aspettava di più anche Sarri, l'ho sentito quest'estate ed era entusiasta. Pensava di fare grandi cose con Scamacca, e invece... È una situazione che assomiglia a quella della Juve del 2019. C'è stata una sorta di crisi di rigetto. Era un gruppo che aveva vinto tanto, e anche l'Atalanta ha fatto grandi cose. C'è ancora la voglia di rimettersi in discussione? Per fare quello che chiede Sarri, devi lavorare duramente. E qualcuno magari si chiede chi glielo fa fare".