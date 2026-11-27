Guida per Sassuolo-Napoli, Caiazza: "Orsato osa, ma c'è un'incognita! Speriamo bene..."

Caiazza commenta la storica designazione di Marco Guida per Sassuolo-Napoli, soffermandosi sulle possibili conseguenze di eventuali errori arbitrali.

La designazione di Marco Guida per Sassuolo-Napoli rappresenta una svolta importante per il mondo arbitrale italiano. Il fischietto di Torre Annunziata dirigerà per la prima volta una partita degli azzurri, dopo aver spiegato lo scorso anno le ragioni personali alla base della scelta di non arbitrare la squadra partenopea. Una decisione, quella del designatore Daniele Orsato, destinata inevitabilmente a far discutere.

Guida arbitra il Napoli, il pensiero di Salvatore Caiazza

Nel suo editoriale per Il Roma, il giornalista Salvatore Caiazza scrive: “Naturalmente Guida è un professionista serio, uno dei migliori arbitri in questo momento. Ma le parole dette lo scorso anno di certo non vanno a suo favore”. Poi il paragone con Sozza, arbitro della sezione di Seregno regolarmente designato per le gare di Inter e Milan, e la riflessione conclusiva: “C'è, quindi, una incognita ma questa situazione andava sdoganata e Orsato non ha perso tempo. Naturalmente, nel caso in cui dovesse succedere un sinistro, si prenderà le sue responsabilità”.