Conferenza Allegri, Del Genio: “Sconcertato, meglio non farle! Ha 10 frasi prestampate e poi minimizza la gara…”

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato le parole spese da Massimiliano Allegri in conferenza stampa intervenendo al canale Napolità: "Diciamolo senza giri di parole, Allegri non dice esattamente nulla. Tra farle così e non farle non cambia niente. Per rispetto dei tifosi è giusto si facciano, si dice, ed è giusto, ma i tifosi cosa hanno da queste conferenze tutte uguali con le stesse frasi che arrivano indipendentemente dalle domande? Lo sforzo delle domande è pleonastico, a quel punto si vada lì e si dica mister ci dica le solite cose e andiamo via dopo questa cosa formale. Lo sappiamo ormai bene da quest’anno, ma con memoria lo sappiamo che questa conferenza somiglia alle altre napoletane ma a tutte quelle in carriera, ovviamente quando vinceva questo modo veniva accettato e portava risate, era il più furbo quando non spiegava cose tattiche, ora con anni di risultati che non arrivano dovrebbe cambiare ma non c’è niente da fare. Speravo in un cambiamento di Allegri, tatticamente si può sperare qualcosa, sulle conferenze no, e’ impressionante. E’ divertente pure perché come fa a tirare tutte quelle frasi prestampate costruite?

Spero non parli così anche ai giocatori, altrimenti si addormentano se è così prevedibile. Molti allenatori parlano della necessità di portare concetti nuovi ad ogni allenamento, se la monotonia comunicativa si manifesta anche con la squadra è chiaro che non apprendono, dopo 3 secondi sanno che non esce nulla di nuovo. Compliment, anche se non li ascolterà mai, al collega portoghese che ha fatto una bella domanda tattica sul tipo di pressione di Farioli, un altro allenatore avrebbe spiegato anche le sue opzioni, mica svelare le carte ma ad una domanda così fatta molto bene anche per rispetto era doveroso impegnarsi un po’ meglio. Ha arronzato. Ma è un verbo che possiamo portare anche a come vengono preparate le partite e quello che vediamo. Sembra che cada dal pero quando dice che Rrahmani ha saputo che avuto infortuni, non si era informato prima con la società? In campionato recupereremo dice, ok, c’è tutto il tempo dice. Ma poi dice che dovremo fare 9 punti alla fine, ma che modo è di approcciare il Porto? Già stiamo messi bene e tu la minimizzi pure? L’approccio di chi se viene il punticino bene, poi in gita a Manchester? E arrivano quelle 3 lì. Sono sconcertato, poche cose dice e quelle poche che dice mi fanno pensare che forse è meglio non farle…”