Politano: "Siamo pochi, ma dobbiamo dare qualcosa in più. Fondamentale andare avanti in Champions"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video alla vigilia della delicata trasferta di Champions League contro il Porto. L'esterno azzurro ha analizzato il momento complicato attraversato dalla squadra, sottolineando la necessità di reagire alle difficoltà e di trovare energie supplementari nonostante le numerose assenze.

Politano prima di Porto-Napoli: "Rappresentiamo una città, dobbiamo dare tutto"

"Arriviamo a questa partita in un momento difficile, ma dobbiamo affrontarla con cattiveria. Il Porto ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Siamo in pochi, ma dobbiamo lavorare per portare a casa un risultato positivo. Serve restare uniti e dare tutti quel qualcosa in più di cui abbiamo bisogno in questo momento. Non è semplice, ma giochiamo per il Napoli e rappresentiamo una città: dobbiamo dare tutto e trovare energie supplementari.

Gioco tanto? La vivo bene, per me è un onore. La stanchezza si fa sentire, ma dobbiamo metterla da parte. Anche quando sembra che non ce la facciamo più, ognuno deve riuscire a dare qualcosa in più. È fondamentale andare avanti in Champions".