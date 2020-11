Conte commosso a Sky: "Diego è stato poesia del calcio, ancora non ci credo"

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport partendo naturalmente dalla scomparsa di Diego Armando Maradona: "Stiamo versando tutti quanti lacrime per la scomparsa di una persona che sicuramente ha fatto la storia del calcio e rimarrà per sempre in maniera del calcio nella storia calcistica. Stiamo parlando della poesia di un calciatore che ho avuto anche il piacere di giocarci contro e di marcarlo. Onestamente faccio fatica a credere che non ci sia più, era giovane. Mi dispiace veramente tanto e sono molto addolorato per la sua scomparsa".