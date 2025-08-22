Convivenza De Bruyne-McTominay, Conte: "Contano le partite, non le chiacchiere!"
Tanti i temi affrontati in conferenza stampa da Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla vigilia della prima di campionato in programma domani contro il Sassuolo. Tra questi la grande attesa per la convivenza di Kdb e Mct in campo insieme, dalla Premier al Napoli.
Come procede la convivenza De Bruyne-McTominay e che potenziale ha in zona gol?
"E' tutto da definire, da testare, oggi veniamo da un mese di lavoro e viene difficile dare giudizi, io non sono per le parole, ma per i fatti e quindi parlare giusto per farlo non ha senso. C'è poi il campo che deve parlare per noi, per tutti, qualsiasi domanda che frulla nella vostra testa... c'è bisogno di aspettare le partite vere e poi valutare".
