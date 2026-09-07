Mauro controcorrente: "Solo sfortuna, grande Napoli a San Siro! Sarà protagonista"

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Massimo Mauro promuove il Napoli nonostante la sconfitta contro l'Inter. L'ex calciatore sottolinea la buona prestazione della squadra di Allegri.

Massimo Mauro promuove il Napoli nonostante la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore ha sottolineato i segnali positivi arrivati da San Siro: "A me il Napoli è piaciuto e tanto. Se c'è una squadra che sabato avrebbe meritato il sostegno della fortuna era quella di Allegri". Mauro torna anche sulla grande occasione fallita da Anguissa: "Rivedo il gol sbagliato e mi chiedo: ma come ha fatto?". Poi il giudizio complessivo: "Il Napoli ha giocato a viso aperto, ha messo in difficoltà l'Inter, l'unica secondo me che per organico gli è superiore. Esce con la consapevolezza che non può perdere: sarà protagonista".

Mauro: "Allegri De Bruyne non lo lascerebbe mai fuori"

Il possibile campanello d'allarme riguarda invece chi entra dalla panchina: "Allegri uno come De Bruyne non lo lascerebbe mai fuori. E non lo farà. Ma gli altri, quelli che subentrano, devono dare di più, molto di più". Per Mauro proprio qui si è decisa la partita: "La differenza di sabato sera sta tutta lì". Il Napoli avrà bisogno di risposte migliori dai cambi, chiamati a garantire "nel finale una marcia in più".