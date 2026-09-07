Mauro controcorrente: "Solo sfortuna, grande Napoli a San Siro! Sarà protagonista"
Massimo Mauro promuove il Napoli nonostante la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore ha sottolineato i segnali positivi arrivati da San Siro: "A me il Napoli è piaciuto e tanto. Se c'è una squadra che sabato avrebbe meritato il sostegno della fortuna era quella di Allegri". Mauro torna anche sulla grande occasione fallita da Anguissa: "Rivedo il gol sbagliato e mi chiedo: ma come ha fatto?". Poi il giudizio complessivo: "Il Napoli ha giocato a viso aperto, ha messo in difficoltà l'Inter, l'unica secondo me che per organico gli è superiore. Esce con la consapevolezza che non può perdere: sarà protagonista".
Mauro: "Allegri De Bruyne non lo lascerebbe mai fuori"
Il possibile campanello d'allarme riguarda invece chi entra dalla panchina: "Allegri uno come De Bruyne non lo lascerebbe mai fuori. E non lo farà. Ma gli altri, quelli che subentrano, devono dare di più, molto di più". Per Mauro proprio qui si è decisa la partita: "La differenza di sabato sera sta tutta lì". Il Napoli avrà bisogno di risposte migliori dai cambi, chiamati a garantire "nel finale una marcia in più".
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