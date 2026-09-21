Corbo si interroga sul mercato: "Manna ha sufficiente libertà? Nel flop c'è anche lui..."

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Corbo riconosce i progressi del Napoli e alcune scelte di Allegri. Elogi per Gilmour, Rrahmani e la crescita atletica, poi gli interrogativi sul mercato

Non soltanto critiche per Massimiliano Allegri nell'editoriale di Antonio Corbo su Repubblica. Il giornalista riconosce al tecnico di aver sfruttato alcune delle soluzioni a disposizione: "Le altre poche carte che ha, Allegri se le gioca bene. Gilmour doppio play al posto di Anguissa è stato il migliore, oltre al gol segnato su felice schema provato in allenamento. In coppia con Lobotka dà equilibrio, favorendo il ritorno della catena di destra, Di Lorenzo e Politano. Molto bene la linea difensiva con il superlativo Rrahmani, bene anche Olivera opposto al temuto Mastantuono". Qualche difficoltà in più per Rafa Marin: "Balbetta Rafa Marin ma l'infortunio di Buongiorno è stato subito archiviato, mai risolto. In netto progresso la condizione atletica, la responsabile preparazione del nuovo staff tiene la squadra in campo senza cedimenti né pause".

Corbo: "Favasuli dimostra che giovani interessanti ci sono"

Corbo sposta poi l'attenzione sulla costruzione della rosa e sul direttore sportivo Giovanni Manna: "Se la fuga dal mercato è la causa di un disvalore nella squadra più anziana della serie A si rileva una seconda causa. Il Napoli ha un direttore sportivo, Favasuli dimostra che giovani interessanti ci sono a prezzi contenuti. Basta cercarli. Visto che il vivaio non produce". Infine gli interrogativi sulla libertà d'azione del dirigente: "Giovanni Manna ha sufficiente libertà per dimostrare la sua capacità operativa? Se l'immobilismo è una scelta della società, ingiusto trascinarlo nel flop. Ha un ruolo. Nell'interesse suo e del Napoli può forse fare di più. Il Napoli perde quota nel calcio italiano. Con il presidente e Andrea Chiavelli ha capito che a bordo c'è anche lui?".