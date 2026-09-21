Corbo si interroga sul mercato: "Manna ha sufficiente libertà? Nel flop c'è anche lui..."
Non soltanto critiche per Massimiliano Allegri nell'editoriale di Antonio Corbo su Repubblica. Il giornalista riconosce al tecnico di aver sfruttato alcune delle soluzioni a disposizione: "Le altre poche carte che ha, Allegri se le gioca bene. Gilmour doppio play al posto di Anguissa è stato il migliore, oltre al gol segnato su felice schema provato in allenamento. In coppia con Lobotka dà equilibrio, favorendo il ritorno della catena di destra, Di Lorenzo e Politano. Molto bene la linea difensiva con il superlativo Rrahmani, bene anche Olivera opposto al temuto Mastantuono". Qualche difficoltà in più per Rafa Marin: "Balbetta Rafa Marin ma l'infortunio di Buongiorno è stato subito archiviato, mai risolto. In netto progresso la condizione atletica, la responsabile preparazione del nuovo staff tiene la squadra in campo senza cedimenti né pause".
Corbo: "Favasuli dimostra che giovani interessanti ci sono"
Corbo sposta poi l'attenzione sulla costruzione della rosa e sul direttore sportivo Giovanni Manna: "Se la fuga dal mercato è la causa di un disvalore nella squadra più anziana della serie A si rileva una seconda causa. Il Napoli ha un direttore sportivo, Favasuli dimostra che giovani interessanti ci sono a prezzi contenuti. Basta cercarli. Visto che il vivaio non produce". Infine gli interrogativi sulla libertà d'azione del dirigente: "Giovanni Manna ha sufficiente libertà per dimostrare la sua capacità operativa? Se l'immobilismo è una scelta della società, ingiusto trascinarlo nel flop. Ha un ruolo. Nell'interesse suo e del Napoli può forse fare di più. Il Napoli perde quota nel calcio italiano. Con il presidente e Andrea Chiavelli ha capito che a bordo c'è anche lui?".
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