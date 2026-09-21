Zazzaroni difende Allegri: "Se il Napoli giocasse all'attacco prenderebbe tre pere a partita"
Il Napoli non avrebbe in questo momento le condizioni per proporre un calcio più offensivo. È il pensiero di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare la squadra di Massimiliano Allegri. Secondo il giornalista, l'atteggiamento degli azzurri è strettamente legato anche a una condizione atletica non ancora ottimale.
Zazzaroni: "È l'unico modo possibile"
Zazzaroni ritiene dunque inevitabile, almeno in questa fase, un Napoli più prudente: "Se il Napoli giocasse attaccando prenderebbe tre pere a partita, perché al momento la condizione fisica non aiuta la squadra, quindi è costretta a giocare in questo modo, l’unico possibile". Una lettura che lega quindi le attuali scelte di Allegri alle difficoltà fisiche della squadra, reduce dal pareggio per 1-1 sul campo della Fiorentina.
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