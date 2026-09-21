Biasin: "Il Napoli ha una squadra forte, ha tutto per competere per Scudetto"

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Fabrizio Biasin va controcorrente sul momento del Napoli. Il giornalista vede ancora grande potenziale nella squadra di Allegri.

Tra le analisi critiche sul difficile avvio del Napoli c'è anche chi invita ad aspettare prima di emettere giudizi definitivi. Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, è intervenuto a Pressing: "Io non sono così negativo sul Napoli. E' vero che c'è stato un avvio di stagione poco esaltante e credo che ci sia una sorta di depressione dovuta al mancato mercato dell'estate scorsa. Però continuo a pensare che questa squadra abbia un grande potenziale".

Biasin: "Aspetterei prima di sentenziare su Scudetto e Champions"

Biasin ha valutato diversamente anche l'1-1 del Franchi: "Secondo me la partita con la Fiorentina non è stata così negativa. Non sono arrivati i tre punti, ma non ha giocato male e alla fine li avrebbe anche meritati i tre punti. Aspetterei ancora un po' prima di sentenziare su Scudetto e zona Champions, per me il Napoli ha tutto per starci. Il Napoli prende Allegri perché consapevole che non avrebbe fatto mercato".