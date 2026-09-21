Trevisani non ci sta: "Il Napoli viene da 80 punti, non si può non considerare per il titolo!"

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Riccardo Trevisani analizza il momento del Napoli dopo il pareggio del Franchi. Il giornalista esprime dubbi sul contesto che circonda la squadra.

La prestazione contro la Fiorentina non è il principale motivo di preoccupazione per Riccardo Trevisani. Intervenuto durante Pressing, il giornalista e telecronista Mediaset ha analizzato il momento attraversato dal Napoli di Massimiliano Allegri: "La partita contro la Fiorentina non è così pessima dal punto di vista della proposta di gioco. Ma è tutto il contorno che non mi fa ben sperare".

Trevisani: "Il Napoli va considerato in lotta per lo Scudetto"

Nonostante le difficoltà delle prime giornate, Trevisani ritiene che il Napoli debba comunque essere valutato sulla base delle ambizioni costruite nelle ultime stagioni e della rosa a disposizione: "Il Napoli ha fatto 80 punti all'anno negli ultimi anni e non ha perso giocatori, per cui oggi non possiamo non considerarla una squadra in lotta per lo Scudetto".