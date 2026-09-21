Tacchinardi ammette: "Allegri non sta mettendo niente. Farà fatica per la Champions"

Tacchinardi ammette: "Allegri non sta mettendo niente. Farà fatica per la Champions"TuttoNapoli.net
Oggi alle 17:00Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Alessio Tacchinardi analizza il momento del Napoli dopo il pareggio di Firenze. L'ex Juventus vede una squadra in difficoltà.

Non arrivano soltanto critiche al rendimento del Napoli, ma anche al lavoro svolto finora da Massimiliano Allegri. Dagli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi ha messo a confronto l'attuale esperienza azzurra del tecnico con quella vissuta alla Juventus dopo Antonio Conte: "Mentre Allegri alla Juventus, arrivato nel dopo-Conte, riuscì a metterci subito qualcosa, nel Napoli vedo che non sta riuscendo a mettere niente".

Tacchinardi: "Il motore non gira, non è una squadra dominante"

L'ex centrocampista bianconero si dice preoccupato anche in ottica qualificazione alla prossima Champions League: "Io vedo un Napoli in difficoltà e sono d'accordo con chi dice che farà fatica a entrare tra le squadre qualificate alla prossima Champions League. Vedo un Napoli che fa grande fatica, vedo che il motore non gira. Non mi sembra una squadra dominante". Un giudizio severo dopo l'1-1 contro la Fiorentina, che porta gli azzurri a quota sette punti dopo cinque giornate di campionato.