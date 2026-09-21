Clemente Russo: "Napoli in confusione, ma per me è ancora in lotta per lo Scudetto"

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Clemente Russo commenta il difficile avvio del Napoli dopo l'1-1 contro la Fiorentina. L'ex pugile crede ancora nello Scudetto.

Sette punti conquistati nelle prime cinque giornate e la peggior partenza degli ultimi dieci anni per il Napoli, fermato sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi. Nonostante un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, Clemente Russo continua però a credere nelle possibilità degli azzurri. Intervenuto a Pressing, trasmissione in onda sui canali Mediaset, l'ex pugile ha spiegato: "Credo che il Napoli sia ancora da Scudetto. La sosta di venti giorni aiuterà tanto Allegri e la squadra".

Russo: "Spero si possa tornare a vedere qualcosa di bello"

Secondo Russo, la lunga pausa può rappresentare un momento importante per il lavoro di Massimiliano Allegri, sia sul piano fisico sia su quello tattico: "Anzitutto perché gli infortunati recupereranno e poi perché Allegri avrà tempo per provare diverse cose. Spero che si possa tornare a vedere qualcosa di bello. La confusione di questo momento si percepisce anche da fuori". Il Napoli avrà dunque quasi tre settimane per lavorare e provare a cambiare passo dopo un avvio di campionato complicato.