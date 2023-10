Ct Malta: "Spalletti a Napoli ha creato un giocattolo perfetto, lo farà anche in Nazionale"

Otto mesi dopo, Michele Marcolini torna a sfidare la "sua" Italia. Il ct trova come avversario Luciano Spalletti e non più Roberto Mancini.

Otto mesi dopo, Michele Marcolini torna a sfidare la "sua" Italia. Il ct trova come avversario Luciano Spalletti e non più Roberto Mancini: "All'andata non mi sarei mai aspettato di ritrovarmi oggi Spalletti e non Mancini come avversario - ha detto in conferenza stampa dal San Nicola - è una vicenda che ha spiazzato tutti, ma l'Italia ha scelto un top allenatore, ha costruito un giocattolo perfetto l'anno scorso se ci limitiamo a quello per non pensare al resto della sua carriera. A Napoli ha creato qualcosa di incredibile, un giocattolo perfetto con una qualità di gioco incredibile, unita da una grande voglia di conquistare risultati importanti che credo vorrà trasferire anche alla sua nazionale. Quando c'è un cambio il giocatore è sempre chiamato a un'assunzione maggiore di responsabilità e a una reazione".

Che tipo di scossa psicologica può dare secondo lei una vicenda come quella delle scommesse? "Sono notizie che destabilizzano un po' tutti, immagino che all'interno del gruppo sia stato un colpo duro da digerire. Però è anche vero che noi italiani siamo così e la Nazionale l'ha dimostrato più volte: quando l'italiano si trova di fronte a una situazione difficile reagisce e riesce a dare il suo meglio. Non è così solo per il calcio, ma il calcio l'ha spesso dimostrato: basti pensare ai Mondiali e agli Europei vinti, non eravamo mai favoriti. Queste notizie non hanno aiutato la preparazione dell'Italia alla gara, sicuramente, ma sono certo che a livello caratteriale la squadra darà una grande risposta".