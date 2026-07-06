Futuro De Bruyne, Fabbroni fa notare: "Resterà! Sta sponsorizzando nuova maglia"

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Quale futuro per Kevin De Bruyne? Il giornalista Mario Fabbroni sottolinea come il club lo abbia scelto per il marketing della nuova maglia

Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "Se mi piace la nuova maglia del Napoli? Va un po' in linea con la maglia del Napoli degli ultimi anni. La linea che disegna Valentina De Laurentiis non mi dispiace. La maglia celebrativa non deve piacere a tutti, contiene degli elementi poco stilistici.

Il Corsiero del Sole? Tutto quello che è storia va rimesso su. Bisogna scavare anche sull'inizio dell'avventura. Trovo coerente questo logo con il vecchio stemma del Napoli. Non troverei coerente invece ciò che tradisce la tradizione. La tradizione calcistica è già stata tradita abbastanza. Anche con i numeri dietro le maglie, era meglio prima.

Se il Napoli sta puntando su De Bruyne? Il Napoli non metterebbe mai un calciatore a pubblicizzare la nuova maglia se non ci puntasse. De Bruyne evidentemente resta. Sono indignato da questa farsa, da questi uomini senza midollo. Se neanche più un espulsione decretata dal VAR subisce effetto, perché Trump si crede padrone del Mondo, allora il Mondiale può anche finire per me".