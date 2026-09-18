Krol su Lang: "Ha bisogno di continuità! Più gioca e più trova confidenza"

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Ruud Krol presenta la sfida tra Fiorentina e Napoli e si sofferma su Noa Lang: per l'ex difensore azzurro l'olandese ha bisogno di continuità.

La Fiorentina rigenerata dal cambio in panchina rappresenta un ostacolo da non sottovalutare per il Napoli. A sottolinearlo è Ruud Krol, storico ex difensore azzurro, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Contro la Fiorentina sarà una partita molto difficile perché ha cambiato allenatore e quando una squadra cambia allenatore trova sempre nuovi stimoli". Domenica al Franchi, dunque, Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con una squadra che ha ritrovato entusiasmo sotto la guida di Paolo Vanoli.

Krol su Lang: "Più gioca, più trova confidenza"

Krol ha poi dedicato un passaggio a Noa Lang, invitando Allegri a concedere maggiore continuità all'esterno olandese: "Lang? Se vuoi puntare su Lang, devi dargli continuità, concedergli almeno un paio di partite di fila. Più gioca, più trova confidenza e consapevolezza". Secondo l'ex Napoli, dunque, soltanto attraverso un impiego costante Lang potrà acquisire fiducia e riuscire a esprimere pienamente il proprio potenziale.