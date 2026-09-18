Italiano-show al Besiktas, Del Genio: "Quante fesserie vi hanno raccontato!"

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Paolo Del Genio elogia il lavoro di Vincenzo Italiano al Besiktas e analizza le alternative a Hojlund nell'attacco del Napoli.

Dagli elogi a Vincenzo Italiano alle possibili soluzioni offensive del Napoli. Paolo Del Genio, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha innanzitutto commentato il momento dell'ex tecnico di Bologna e Fiorentina: "Italiano show al Besiktas? Io ne parlo giusto cinque secondi, ma non per screditare Allegri, solo per dire le cose come stanno perché avete sentito molte fesserie su Italiano. Avete sentito che è integralista, ma applica dei concetti che funzionano nel calcio di oggi e lo si sta vedendo al Besiktas. Italiano sta facendo un gran lavoro, sarebbe pronto per una big in Italia e non capisco chi afferma il contrario, anche perché chi afferma il contrario non lo motiva in nessun modo. Ieri il Besiktas ha vinto dominando 4-1 contro il Marsiglia. Ma il valore della rosa e il fatturato della rosa del Marsiglia è il doppio rispetto al Besiktas".

Del Genio: "Lucca è il primo vice-Hojlund, poi Neres e Giovane"

Il giornalista si è poi soffermato sulle gerarchie dell'attacco di Massimiliano Allegri, indicando in Lorenzo Lucca l'alternativa naturale a Rasmus Hojlund. In caso di emergenza, però, potrebbero esserci anche due soluzioni più leggere: "Vice-Hojlund? Ovviamente la prima soluzione è Lucca. Poi se in un momento della stagione dovessero mancare entrambi, si aguzza l'ingegno e ci si inventa altro: le uniche altre due soluzioni credo siano Neres e Giovane, altre non ce ne sono".