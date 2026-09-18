Fiorentina, Vanoli: “Innamorato di De Bruyne, può metterci in difficoltà. Non lo scopro io…”

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Fiorentina-Napoli, Paolo Vanoli presenta la sfida del Franchi e indica Kevin De Bruyne come uno dei principali pericoli per la squadra viola

Paolo Vanoli ha presentato la sfida contro il Napoli dal media center del Viola Park. Il tecnico della Fiorentina ha analizzato i principali temi legati alla gara di domenica alle 12:30 al Franchi, soffermandosi anche sulle insidie rappresentate dalla formazione di Massimiliano Allegri. I viola arrivano all’appuntamento dopo due vittorie consecutive, mentre gli azzurri sono reduci dal successo per 1-0 contro il Bologna.

Vanoli: “Il Napoli ha una rosa forte che può lottare per lo scudetto”

Interpellato sul principale pericolo della squadra azzurra, Vanoli ha sottolineato la qualità della rosa del Napoli, nonostante le numerose assenze, soffermandosi in particolare su Kevin De Bruyne: “Anche se ha tante assenze, il Napoli ha una rosa forte che può lottare per lo scudetto. Sono tanti i giocatori forti che possono risolvere la partita. Io sono innamorato di De Bruyne che sa entrare negli spazi e ci può mettere in difficoltà. Non sono io che lo scopro”.