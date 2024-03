De Maggio: "Conte sta pensando seriamente al Napoli, con ADL ha rapporto splendido"

Walter De Maggio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso di Radio Goal del possibile nuovo allenatore del Napoli

Walter De Maggio, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso di Radio Goal del possibile nuovo allenatore del Napoli: "Se qualche solone vi dice che non c'è neanche l'1% di probabilità che Antonio Conte venga al Napoli, sappiate che vi sta dicendo la più grossa cavolata della vostra vita. Conte ci sta pensando, e aggiungo: ci sta pensando seriamente. In più, non è vero che Conte e De Laurentiis non durerebbero insieme. In realtà loro due hanno un rapporto splendido ".