Kvara recuperato! Si è allenato in gruppo: con lui anche un altro azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia ha saltato il match contro l'Udinese a causa di un problema fisico e fin qui, in questa settimana, si era allenato a parte, prima solo in palestra e poi anche in campo. Oggi, però, per la prima volta è tornato in gruppo e dunque l'esterno offensivo georgiano è da considerare recuperato per la partita di sabato contro il Bologna. E, come lui, anche Leander Dendoncker. Ad annunciarlo è il Napoli con il consueto report da Castel Volturno:

"La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la seduta con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con lavoro tecnico-tattico. Kvaratskhelia e Dendoncker si sono allenati in gruppo. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Zielinski".