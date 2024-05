Ultime sull'attacco: proposto Lukaku, ma al Napoli piace tanto un altro centravanti

Lo scorso dicembre, quando Victor Osimhen firmò il rinnovo di contratto, gli fu fatta una promessa: essere ceduto a fine stagione.

Si sa, la prossima stagione il Napoli dovrà cambiare il suo centravanti. Lo scorso dicembre, quando Victor Osimhen firmò il rinnovo di contratto, gli fu fatta una promessa: essere ceduto a fine stagione. E così sarà. Nelle ultime ore si è parlato tanto dell'interesse della Premier League.

Il Chelsea si è fatto avanti per l'ex Lille, proponendo anche Romelu Lukaku come contropartita. Vedremo se ci saranno i margini per imbastire una trattativa così. Intanto per il centravanti del futuro al Napoli piace tanto anche Artem Dovbyk del Girona. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.