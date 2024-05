Senza identità, gioco e voglia di battersi: tutti i numeri del declino

Scrive così il Corriere dello Sport oggi in edicola in un fondo che porta la firma di Mimmo Carratelli, decano del giornalismo napoletano

"Una squadra senza identità, gioco, voglia di battersi con l’inutile primato del possesso-palla. Azzurri deboli nel recupero del pallone, raramente aggressivi. Una voglia di vincere cancellata". Scrive così il Corriere dello Sport oggi in edicola in un fondo che porta la firma di Mimmo Carratelli, decano del giornalismo napoletano:

"Il Napoli deprimente di questa stagione, gradasso con le formazioni medio-piccole (39 punti), succube con le prime nove in classifica (12 punti), incapace di vincere tre partite di seguito, perdendo 27 punti in casa e altrettanti in trasferta, ha immiserito la sua classifica raccogliendo 32 punti in meno rispetto all’anno scorso alla 35ª giornata, il crollo totale dopo lo scudetto.

Difesa al collasso, imbattuta in appena sei partite. Attacco in picchiata da 70 gol dell’anno passato, sempre alla 35ª giornata, ai 53 di questa stagione. Resa incondizionata passata attraverso tre allenatori (Garcia 21 punti in dodici partite, Mazzarri 15 punti in dodici partite, Calzona 15 punti in undici partite)".