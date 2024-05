CdM - Italiano considerato il porto sicuro: ha già dato disponibilità ad ADL

Ieri Vincenzo Italiano ha conquistato la sua terza finale in due stagioni alla guida della Fiorentina.

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri Vincenzo Italiano ha conquistato la sua terza finale in due stagioni alla guida della Fiorentina. L'allenatore viola è uno dei nomi tenuti in considerazione dal Napoli in vista dell'annata che verrà. Le ultime sul suo futuro arrivano direttamente dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Italiano è considerato il porto sicuro, il Napoli da tempo ha incassato la sua disponibilità anche se ci sono il Bologna, che dovrebbe giocare la prossima Champions League, e il Torino. L’allenatore è un perno fondamentale del progetto futuro che passa anche per una campagna acquisti di cambiamento".