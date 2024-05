Gazzetta, D'Angelo: "Dovbyk affascinato dal Napoli, è in pole per il dopo Osimhen"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Vincenzo D’Angelo

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Vincenzo D’Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Senza Champions League alcuni giocatori possono pensare di preferire un club media classifica in Premier League. Jonathan David può essere uno di questi e tra l’altro su quest’ultimo ci sono che club inglesi importanti, che parteciperanno alla prossima Champions League. L’anno scorso il Napoli si era portato avanti nei discorsi col Lille per David, cautelandosi in caso di partenza di Osimhen, che poi però è rimasto ma quest’estate andrà via. Mai come in questo caso, visto com’è andata la stagione, sarà quella clausola a permettere al Napoli di avere un mercato di livello, in cui bisognerà investire su almeno due difensori, uno-due centrocampisti e sul centravanti.

De Laurentiis non ha mai lesinato sulla scelta del centravanti, a partire dalla Serie C, quando prese Calaiò, per poi arrivare alla B con il capocannoniere Bucchi fino ai Cavani, Higuain e gli altri. In questo momento Dovbyk del Girona, che ha fatto una stagione straordinaria, potrebbe essere il profilo ideale perché è un giocatore che ha voglia di cimentarsi nel calcio italiano ed è affascinato da questa ipotesi, gli piacerebbe essere il nuovo centravanti del ciclo-Napoli.

Il Napoli viene da due mercati fallimentari, in cui non è riuscito a sostituire Kim, l’unico titolare dello Scudetto, facendo anche peggio poi a gennaio, senza rimediare agli errori, probabilmente anche a causa dell’incertezza su chi sarà il tecnico del futuro. Probabilmente a gennaio il Napoli doveva prendere un difensore, ma questo ormai lo sanno anche in società. Ed è lì che il Napoli dovrà puntare su due titolari. Anche perché quest’anno, tolto Rrahmani, potrebbero andare via gli altri. Juan Jesus vediamo, ma Ostigard voleva andare via già a gennaio e Natan ha dimostrato che per il momento non è al livello di fare il titolare del Napoli.

Allenatore? I nomi che facciamo sono tutti profili individuati a cui il Napoli è interessato: Pioli, Gasperini e Italiano. C’è stato anche a lungo il sogno Conte, ora più defilato. Da quello che mi risulta Pioli è in pole position, almeno nelle idee della società, perché poi c’è da dire che Pioli è legato ancora al Milan fino al 2025 da un contratto da 4 milioni di euro, quindi potrebbe anche decidere di rimanere fermo a prendersi i 4 milioni. Vedremo se invece si siederà a tavolino col Milan per discutere di una buonuscita”.