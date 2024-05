Ostacoli per Gasperini e Pioli: entrambi stanno trattando coi rispettivi club

Nel casting per il prossimo allenatore ci sono sicuramente anche Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli, ma entrambi sono legati da un contratto

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nel casting per il prossimo allenatore ci sono sicuramente anche Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli, ma entrambi sono legati da un contratto (che non è in scadenza) rispettivamente ad Atalanta e Milan. Per questo ci sono degli ostacoli attorno a questi profili. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Il lavoro di Gasperini ha incantato tutta l’Europa del pallone ma la preoccupazione è che il corteggiamento possa rivelarsi inutile visto che sta trattando anche il rinnovo con l’Atalanta. Pioli ha un altro anno di contratto con il Milan, c’è un passaggio da formalizzare da parte del club rossonero: l’esonero con la buonuscita da trattare".