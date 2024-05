ADL al Quirinale con Mattarella e Malagò: "Sosteniamo ricerca per lotta ai tumori al seno"

Oggi Aurelio De Laurentiis ha partecipato a 'Race for the Cure', evento per sostenere la lotta contro i tumori al seno

Oggi Aurelio De Laurentiis ha partecipato a 'Race for the Cure', evento per sostenere la lotta contro i tumori al seno. Il presidente del Napoli ha pubblicato un video in cui viene ritratto insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al numero uno del CONI Giovanni Malagò: "Al Quirinale per “Race for the Cure”. Sosteniamo insieme la ricerca per la lotta ai tumori del seno!".