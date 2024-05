CdS, Salvione: "ADL ha offerto 40mln per Buongiorno, ma ora è già fuori dai parametri"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda su Radio Capri, è intervenuto il giornalista de Il Corriere dello Sport

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista de Il Corriere dello Sport Pasquale Salvione: “Il Napoli è allo sbando e gli 8 punti in 8 partite sono la fotografia di una squadra che ha tirato i remi in barca. Questa squadra sembra non avere nessuna voglia di andarsi a prendere l’Europa.

Terzo allenatore sbagliato su tre? Penso che facciamo prima a cercare qualcosa che ha indovinato De Laurentiis in questa stagione. E’ stata una sequenza di errori partendo da quella famosa frase: “Questa squadra può essere allenata da chiunque”. Gli allenatori, ormai possiamo dirlo, tutti e tre sono stati sbagliati perché nessuno è riuscito a raddirizzare la baracca. Poi tra gli errori c’è il calciomercato, la gestione dei rinnovi che ha portato malumori, la perdita di una figura come Cristiano Giuntoli. Si fa veramente fatica a trovare qualcosa che è stato fatto bene.

Meluso? Il suo apporto non si è visto. Dobbiamo dargli un’attenuante vista l’annata storta. Dispiace perché mi sembra una persona perbene, competente, misurata ma evidentemente in una situazione del genere non è riuscito a tenere a bada tutto quello che sta succedendo.

Prossimo allenatore? Gasperini mi sembra essere quello in pole ma se si abbraccia la sua idea di calcio, si abbraccia un’idea più fisica ed intensa di calcio e meno di fraseggio. Ciò significherebbe intervenire in maniera massiccia sul mercato. Le altre due ipotesi, Pioli e Italiano, mi sembrano meno impattanti e traumatiche sulla rosa perché consentirebbero di sfruttare una parte della rosa attuale. La scelta non è stata ancora fatta anche perché Gasperini e Italiano hanno impegni importanti in Europa. Dunque dopo che il nuovo allenatore sarà scelto potrà partire la ristrutturazione che De Laurentiis ha in mente.

Buongiorno? Il Napoli si è mosso presentando un’offerta importante da 35 milioni + 5 di bonus ma non ha trovato terreno fertile nel Torino. Il Toro si aspetta un’offerta in stile Premier da 45 milioni di euro a salire, quindi diventa complicato investire una cifra del genere per quanto sia fortissimo. Quindi, ad oggi, non credo ci siano margini affinché la trattativa possa andare in porto. Il Napoli non ha i mezzi per chiudere viste le richieste così alte".