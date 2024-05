Sky - ADL ha presentato una bozza d'offerta a 4 allenatori: i dettagli

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni dell'emittente satellitare ha fatto il punto della situazione sulla questione allenatore

TuttoNapoli.net

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni dell'emittente satellitare ha fatto il punto della situazione sulla questione allenatore: "C'è una lista che continuiamo a tenere, almeno di quattro nomi, salvo sorprese. De Laurentiis ha la qualità di spiazzarci e quindi va sempre messo in conto anche in questo. Ci sono quattro situazioni con quotazioni differenti per un Napoli che sta scegliendo ma che deve anche essere scelto. Ha sì fretta, una certa premura, ma sa di non poter sbagliare la scelta dell'allenatore. I nomi sono quelli: Pioli, Gasperini, Italiano e Conte.

Il Napoli ha più o meno presentato una bozza d'offerta a ognuno di loro. Una chiacchierata, chi da vicino e chi al telefono, col Napoli se la sono fatti tutti. E' così per Pioli, che ha dato la sua disponibilità ad ascoltare. E' così per Gasperini, che però in questo momento si sta giocando la storia sua e dell'Atalanta e quindi qui c'è da aspettare prima di parlarci e di capire se vuole lasciare l'Atalanta; è un'idea rivoluzione che intriga De Laurentiis.

Poi c'è Italiano, che per De Laurentiis resterebbe una scelta giusta, una scelta vecchia. E poi c'è Conte, per il quale De Laurentiis non si è rassegnato, ma qui ci sono i numeri, le cifre, l'impatto forte sotto tutti i punti di vista che De Laurentiis valuta. La speranza di De Laurentiis è che Conte non abbia tante altre opzioni per cercare poi di convergere nella trattativa".