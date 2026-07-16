De Paola punge Allegri: "Mi chiedo se è iscritto al circolo di Tuchel"

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Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare dei temi del giorno. Di seguito le sue dichiarazioni: "Pressioni Inter su Rocchi? Le cose vanno spiegate. Poche righe di cronaca giudiziaria hanno generato uno scandalo. Ogni società e club di Serie A ha un addetto arbitrale e in qualche modo fanno pressioni sui designatori e sugli addetti arbitrali. Tutti si lamentano quando una cosa non va. Non c’è nulla di illecito in questo. Infatti, Il Procuratore della Repubblica di Milano ha chiesto l’archiviazione poiché dalle indagini non risulta che ci sia alcun sistema alle spalle che possa garantire l’esistenza di favori per l’Inter.

Secondo me il Pm Ascione non ha fatto una bella figura in questa inchiesta poiché ha avuto fretta ad aprire un’indagine dove c’era dal principio poca sostanza. In questa inchiesta bisogna dirlo onestamente e sinceramente che c’è da sempre stata poca sostanza e niente di rilevante. La verità è che non c’è nulla di concreto. Il Procuratore della Repubblica di Milano è arrabbiatissimo per questo. C’è un solo nome che mi fa sorgere qualche dubbio poiché è dappertutto come il prezzemolo: l’avvocato Viglione. “Prezzemolino Viglione” come mi piace definirlo, si trova sempre dappertutto. Oltre lui, non mi sento di voler andare oltre.

Il calcio è la cosa più seria tra le cose più futili che esistono. Non dobbiamo scherzare poiché quando ci ritroviamo con un giudice schierato in favore di una squadra rispetto ad un’altra tutti alziamo le antenne e ci fa storcere la bocca come è accaduto nell’Inchiesta Prima al Giudice Santoriello che dichiarò il suo odio per la Juventus.

Dopo la partita di ieri tra Inghilterra e Argentina mi pongo la domanda se anche Allegri sia iscritto al circolo di Tuchel. La verità è che la gente è stufa di vedere questo genere di spettacolo dove uno fa gol e poi si chiude in difesa. Ci sono troppi sapientoni di calcio. La partita te la devi battere e combattere dal primo all’ultimo minuto, dove tu segni e devi continuare a fare gioco. La sintesi della partita di Tuchel è stata “chiusura” e “suicidio” Questa sensibilità ora è arrivata all’esasperazione. Il mio grande rimpianto per questo mondiale è la Norvegia che è una squadra che andava sempre avanti".