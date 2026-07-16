Pirlo CT Italia? Brambati: "Non scherziamo... Meglio Baldini a questo punto"

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Andrea Pirlo nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana? L'ex calciatore Massimo Brambati boccia categoricamente questa ipotesi

L'ex calciatore ed oggi procuratore Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha commentato i temi principali circa la Serie A. Di seguito un estratto.

Pirlo nuovo CT Italia?

"Ho letto un articolo, il cuo titolo era 'E' uno scherzo?'. E io rispondo così. Dai, non scherziamo. Mi spiace dirlo, ma non cominciamo con questa roba degli amici, sennò non mi va più bene. Ho sponsorizzato Maldini, perché per me è la persona giusta, ma se punti su un allenatore che non ha l'esperienza necessaria...allora meglio Baldini. La Spagna ci sta insegnando che stanno per disputare la finale con un allenatore della Federazione, che ha presa l'U19, poi l'U21 e ha costruito dal 2013 questo gruppo, anche grazie all'aiuto dei club. E' paradossale che il Real non abbia dato un giocatore alla Spagna. Quando gli altri fanno bene, uno deve anche imparare. Penso che non sia il punto giusto da cui partire quello di cominciare da Pirlo".

Sarri si presenta all'Atalanta e dice di sognare di vincere:

"Ora stanno andando all'Atalanta e tutti dicono che era un sogno arrivare lì. Tutti che la sognano? Soprattutto Giuntoli, che ha avuto l'opportunità di stare in una società importante, dove ha avuto al primo anno carta bianca e tanti soldi. Aspettiamo comunque, è una realtà l'Atalanta che se sei la persona giusta, la cavalchi e puoi fare bene, perché ha una struttura consolidata e sa già cosa bisogna fare".

Vicario, Kessiè e Pellegrino: sono tre colpi da vera Juve?

"Kessiè se sta bene fisicamente può essere da Juve, sono onesto e Vicario non l'ho seguito ultimamente, Pellegrino non ti fa fare il salto di qualità. Sono giocatori che forse potrebbero arrivare. Non voglio sentir dire da Carnevali che ha ereditato una situazione...'ha vista già da fuori quale era. Se non costruisci una squadra competitiva che fa? Se questa è la Juve che deve partire ora in Serie A, vale il sesto posto e non stai accontentando l'allenatore. Sono sicuro che Spalletti, se da una parte è da rimproverare perchè non picchia i pugni sul tavolo, dall'altra può far bene se ha dei giocatori importanti. Ma se hai di nuovo David e Openda, ricominci di nuovo da capo. Carnevali è un buonissimo dirigente, che ha fatto 12 anni al Sassuolo e non ha fatto il ds, è un amministratore che ha fatto bene ed è pure retrocesso in B un anno. Ed era una squadra che aveva altri obiettivi rispetto alla Juve. Oggi ha pure il carico delle cavolate fatte negli anni precedenti alla Juve. Serviva qualcuno di diverso, tipo Sartori o Berta, come ds intendo".

Roma, anche lei deve battere dei colpi sul mercato:

"Gasperini e Spalletti meritano, per motivi diversi, di essere almeno parzialmente accontentati. Gasperini ha fatto un miracolo nell'entrare in Champions, merita un mercato degno di una Roma che deve lottare eventualmente anche per lo Scudetto. Oggi parecchie società sono piene di problemi, chi per cambio di allenatore, chi per cambio di dirigenza, vedi Napoli, Milan, Juve, la Roma potrebbe partire già con una struttura ben avviata e un allenatore che sa il fatto suo. lo lo accontenterei in tutto e per tutto".