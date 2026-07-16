Disastro Tuchel, Trevisani: "Ha deciso di diventare Allegri rinunciando a giocare"
Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Cronache Mondiali, ha commentato l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale per mano dell'Argentina. Di seguito le sue parole: "È stata la mano de Dios dell'86, oggi non si poteva fare perché c'era il VAR e quindi hanno fatto le cose a metà: Thomas Tuchel, decidendo di diventare l'Allegri di Germania, buttarsi fuori dal campo e rinunciare a giocare a calcio.
E. l'ha fatto Messi che in un tempo di 30-35 minuti ha messo dieci volte qualcuno in condizione di fare gol. Dieci volte in mezz'ora, a trentanove anni, a 29.000 gradi. lo non so, sono sconvolto, cioè molto peggio che con l'Egitto quando ha segnato. Contro l'Inghilterra non ha segnato, ma mi ha impressionato di più del solito. Col sinistro, col destro...".
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