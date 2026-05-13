Del Genio cita i dati: “Il Napoli di Conte l’8º negli ultimi 10 anni per punti. Ed il peggiore in Champions”

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Paolo Del Genio, giornalista, a Radio Kiss Kiss Napoli ha citato i dati del Napoli di quest'anno per fare un bilancio della stagione

Paolo Del Genio, giornalista, a Radio Kiss Kiss Napoli ha citato i dati del Napoli di quest'anno per fare un bilancio della stagione fino a questo momento: "Il Napoli di quest'anno è l'ottavo miglior Napoli, in termini di punti, dell'ultimo decennio. Lasciamo stare il piazzamento, che dipende anche da quello che fanno o non fanno gli avversari. Quello che riesci a fare tu è quello che viene comunicato dai punti in classifica, che sono 70, non dalla posizione. Il Napoli è terzultimo come risultato. Peggio è capitato solo nella stagione del decimo posto, con due cambi in panchina, un disastro; e nell'annata del cambio in panchina tra Ancelotti e Gattuso. Se prendiamo invece le stagioni disputate da un solo allenatore, anche Ancelotti e Gattuso, ecco che i punti sono di più. Conte in questa stagione è dietro a tutti. Nella sua prima stagione Conte è arrivato quarto, ex aequo con il primo anno di Sarri, a 82 punti. Primo Sarri a 91 punti, secondo Spalletti a 90, terzo Sarri (secondo anno) a 84, quarti Conte e primo anno Sarri. Poi possiamo litigare per la bontà degli organici, ma sono state tutte buone squadre.

A questo, non per rincarare la dose ma per dare una statistica più completa, bisogna aggiungere la Champions League. Negli ultimi dieci anni di storia del Napoli, questo è stato il peggior anno in Champions League, peggio anche di quello del decimo posto, perché con Garcia si fece meglio, si passò il primo girone. Sarri una volta non l'ha passato, ma ha fatto due vittorie in sei partite. Pure Benitez non superò il turno, ma fece quattro vittorie in sei partite. Quest'anno in otto partite sono arrivate due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. I numeri sono numeri.

Quest'anno non stiamo giocando un calcio fenomenale e lo dicono tante altre statistiche: attacco, difesa, palloni giocati nell'area di rigore avversaria, indice di PPDA. Insomma, ci sono tante statistiche in cui il Napoli balla tra il settimo e l'ottavo posto. Poi tutte quelle vittorie per 1-0, benedette o maledette perché ti fanno perdere tante energie, ti consentono di essere secondo in campionato. I risultati quest'anno quindi ci sono parzialmente, non sono grandi risultati. Inutile liquidare tutto con il "Sì, ma siamo secondi" perché vi ho spiegato che siamo secondi perché le altre hanno avuto i loro problemi e stanno facendo un campionato disastroso. Tolta l'Inter, non c'è una squadra che ha una media punti di due a partita. Una media che per le squadre che andranno in Champions è una media bassissima".