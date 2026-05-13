Di Matteo: "Sarri al Napoli? Per la Lazio sarebbe grave perdita, è un valore aggiunto"
Roberto Di Matteo, ex allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Tuttosport soffermandosi sia sulla finale di Coppa Italia sia sui possibili intrecci di mercato e panchine che potrebbero coinvolgere anche il Napoli.
Nel corso dell’intervista, Di Matteo ha commentato le voci legate a un possibile ritorno di Maurizio Sarri in azzurro in caso di addio di Antonio Conte: “Conte in Nazionale, Sarri al Napoli… Siamo ancora alle speculazioni, al toto-allenatori, al fantamercato”.
L’ex tecnico del Chelsea ha poi speso parole importanti nei confronti dell’attuale allenatore della Lazio: “Maurizio lo conosco, ho lavorato con lui al Chelsea mentre lui lo allenava, ho capito che gli piace molto il suo mestiere e che migliora ogni singolo giocatore che ha a disposizione”.
Di Matteo ha inoltre sottolineato quanto Sarri rappresenti un valore aggiunto per il club biancoceleste: “Per la Lazio sarebbe un vero peccato perderlo, Sarri è il valore aggiunto di questa squadra”.
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