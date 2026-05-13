Di Matteo: "Sarri al Napoli? Per la Lazio sarebbe grave perdita, è un valore aggiunto"

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L’ex tecnico del Chelsea ha poi speso parole importanti nei confronti dell’attuale allenatore della Lazio

Roberto Di Matteo, ex allenatore ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Tuttosport soffermandosi sia sulla finale di Coppa Italia sia sui possibili intrecci di mercato e panchine che potrebbero coinvolgere anche il Napoli.

Nel corso dell’intervista, Di Matteo ha commentato le voci legate a un possibile ritorno di Maurizio Sarri in azzurro in caso di addio di Antonio Conte: “Conte in Nazionale, Sarri al Napoli… Siamo ancora alle speculazioni, al toto-allenatori, al fantamercato”.

L’ex tecnico del Chelsea ha poi speso parole importanti nei confronti dell’attuale allenatore della Lazio: “Maurizio lo conosco, ho lavorato con lui al Chelsea mentre lui lo allenava, ho capito che gli piace molto il suo mestiere e che migliora ogni singolo giocatore che ha a disposizione”.

Di Matteo ha inoltre sottolineato quanto Sarri rappresenti un valore aggiunto per il club biancoceleste: “Per la Lazio sarebbe un vero peccato perderlo, Sarri è il valore aggiunto di questa squadra”.