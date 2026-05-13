Montervino: "Per i giocatori e l'allenatore che ha, il Napoli gioca male! Perché si ha paura a dirlo?"

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Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', trasmissione in onda su Canale 8.

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', trasmissione in onda su Canale 8: "Io sono stato tra quelli che più ha criticato Conte in questi mesi, pur ritenendolo l'allenatore migliore italiano in assoluto. Da sempre dico che il Napoli esprime un calcio mediocre, sotto al livello a cui siamo abituati. Ma abbiamo sempre detto anche che la mentalità, la voglia di vincere e il resto andavano bene, d'altronde Conte non è mai arrivato sotto il secondo posto.

Una domanda tecnica a quest'allenatore si può fare? Perché hai fatto entrare Mazzocchi e Gilmour quando la partita si poteva vincere, dando la netta sensazione di non volerla perdere? Se fai quei quattro cambi stai dando un segnale diverso alla squadra, al contrario di quanto fatto da italiano. Qui vogliamo tutti bene al Napoli, ma non dobbiamo aver paura di dire che il Napoli gioca male. E con questi calciatori che ha e quest'allenatore che ha, non è possibile".