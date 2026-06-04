Del Genio: "Tutti i nomi accostati al Napoli sono perfetti per Allegri per un motivo"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a 'Canale 8' a Linea Calcio delle voci relative al mercato degli azzurri: "Magari verrò smentito e lo diremo, ma al momento tutti i segnali non parlano di ridimensionamento. Leggendo i nomi sul mercato, Dodo, Gila, Rabiot, sono tutti buoni giocatori e hanno una caratteristica: sono molto bravi tecnicamente, proprio come li vuole Allegri. Lui lo dice sempre che apprezza le gare tecnicamente, vede il calcio così. Ha una visione chiara, per lui attraverso la tecnica non c'è bisogno di una grande organizzazione di gioco perché le occasioni per far gol si creano comunque. E infatti i nomi che il Napoli sta cercando sul mercato vanno in quella direzione".

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