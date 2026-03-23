Di Gennaro: "Il vero De Bruyne è questo, non quello di luglio"

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Di Gennaro: campionato ancora aperto, Napoli in risalita con il vero De Bruyne. Inter favorita al 70%, ma il vantaggio non è blindato

L'ex calciatore e oggi commentatore Antonio Di Gennaro, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha commentato i temi principali in casa Napoli e la corsa Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni: “Questi sono i mesi in cui le squadre dovrebbero arrivare al massimo della forma, in più dovrebbe tornare tutti a disposizione. Il Napoli è in grande risalita, l’Inter deve stare attenta perché sei punti di vantaggio non sono poi così tanti. Il campionato è ancora aperto. Il ritorno degli infortunati può rappresentare un’arma in più, ma non credo che il Napoli tornerà alla difesa a 4, complice anche l’assenza di Di Lorenzo. De Bruyne è molto diverso rispetto a luglio: credo che il vero De Bruyne sia quello di adesso.

Tante situazioni, polemiche, episodi incidono sulla testa dei giocatori ma quelli dell’Inter sono abituati a questi livelli: i nerazzurri devono sapere che ci sono ancora tantissimi punti in palio ed il pareggio con la Fiorentina dimostra che la squadra di Chivu non riesce più a chiudere le partite con continuità. Do comunque il 70% di probabilità di vittoria all’Inter, il restante 30% va diviso tra Milan e Napoli, in vantaggio sui rossoneri per la qualità della rosa. Chivu, Allegri, Conte: gli ultimi due sono vincenti per carriera, Chivu gode della massima stima da parte di Marotta, ci sta un periodo di flessione. Chivu però sarà aiutato dalla squadra stessa, con cui hanno grande feeling. Inoltre il vantaggio è ancora cospicuo".