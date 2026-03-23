Rampulla: "Il Napoli è la vera anti Inter. Conosco Conte: è pronto al rush finale"
L'ex portiere e oggi opinionista Michelangelo Rampulla, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi principali della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.
Milan e Napoli, chi la vera antagonista dell'inter?
"Scelgo il Napoli, perché c'è Napoli-Milan e ha una possibilità in più per poter superare i rossoneri in classifica. E poi perché conosco Conte. Il Napoli ha recuperato giocatori importanti ed è pronta al rush finale. Domenica c'è uno snodo fondamentale, se l'Inter vince con la Roma e le altre pareggiano, poi parliamo di altro...".
Lazio, che ne pensa di Motta?
"Sta facendo ottime cose, lasciamolo in pace però e non esaltiamolo troppo. Ha delle qualità, sul rigore parato ad Orsolini ha avuto una bella reazione, non era una parata facile. Non è male, a avuto un'ottima reazione. Ha qualità ma guai a esaltarlo, perché poi al minimo errore sappiamo che succede".
Juve, frenata con il Sassuolo:
"Sono due punti persi, pesanti. Contro squadre alla tua portata devi fare assolutamente bottino pieno per non perdere terrano. Il Como non sbaglia un colpo ed è segno di maturità, del tecnico e dei calciatori, che sanno cosa vogliono. Era anche rimaneggiato il Sassuolo, ma alla fine hai perso punti. Devi metterla anche sull'intensità, che è arrivata solo nel finale. Devi essere subito propositivo e mettere intensità, lo vediamo anche in Europa".
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